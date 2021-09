Imagine spectaculoase de la antrenamentul lui United! Ronaldo a primit „lecții” de la Jesse Lingard

Jesse Lingard a fost surprins în timp ce îl învăța pe Ronaldo cum să celebreze golurile în stilul său.

Lingard sărbătorește de regulă reușitele în stilul „JLingz”, arătându-și inițialele cu mâinile. Acesta i-a oferit la antrenamentele de marți ale lui Manchester United câteva sfaturi lui Ronaldo.

Everyone can use a helping hand…we got there in the end ????????#Jlingz pic.twitter.com/LjvSGvehMK — Jesse Lingard (@JesseLingard) September 28, 2021

Ronaldo a părut interesat despre modul în care Jesse Lingard își scrie numele cu mâinile și i-a solicitat acestuia să-i arate cum face.

Things we never expected to see, Lingard teaching Ronaldo the JLingz celebration???? #MUFC pic.twitter.com/4hMhW6hN7A — GrosvenorSport (@GrosvenorSport) September 28, 2021

Cei doi fotbaliști au relație foarte bună. Dovadă stă faptul la revenirea lui Ronaldo la Manchester United, Lingard a marcat și s-a bucurat atât în stilul său cât și în stilul lui Ronaldo. Probabil că lusitanul vrea să-i întoarcă „favorul” la următorul gol marcat pentru United.