Harry Kane a cumparat spatiul publicitar de pe tricoul unui club din Anglia. Ce vrea sa faca cu el e incredibil!

Capitanul Angliei a creat un precendent in fotbalul englez.

Atacantul lui Tottenham si capitanul nationalei Angliei a platit pentru spatiul frontal de pe tricoul lui Leyton Orient FC, club din League Two, divizia a patra engleza, pentru sezonul 2020-2021, si va ceda spatiul publicitar pentru cauze caritabile. In sezonul 2010-2011, Kane a jucat sub forma de imprumut la Orient si si-a facut debutul in fotbalul profesionist, cu 18 meciuri si 5 goluri, iar acum fotbalistul incearca sa dea o mana de ajutor clubului.

In sezonul urmator, primul rand de echipament al „The O's” va avea scris in fata „Thank you frontline heroes” (“Multumim, eroi din prima linie”), dedicat angajatilor din sistemul de sanatate, care au dus greul in perioada coronavirusului, in timp ce varianta pentru deplasare va avea logo-ul "Haven House Children’s Hospice" si cel de-al treilea echipament va avea scris pe piept “Mind”, numele unei organizatii caritabile care ajuta persoanele cu probleme de sanatate mentala. Clubul a primit deja aprobarea din partea Premier League, Football Association (FA) si English Football League ( EFL) pentru tranzactia financiara si pentru noile mesaje de pe tricouri.

“Am fost nascut si am crescut la doar cateva mile distanta de stadion si sunt foarte fericit ca am oportunitatea sa ajut clubul unde am debut in fotbalul profesionist. Aceasta actiune imi ofera si o platforma pentru a le multumi angajatilor din sistemul de sanatate si organizatiilor caritabile, care ne-au ingrijit si ne-au ajutat mult in timpul acestor vremuri grele”, si-a motivat Kane gestul.

Clubul infiintat in 1881 va primi suport financiar din aceasta sponsorizare, in timp ce 10% din valoarea fiecarui tricou vandut se va duce catre cele doua organizatii caritabile, iar angajatiilor lor vor avea avea intrarea libera pe Brisbane Road Stadium. „Multumim, Harry, pentru pentru sprijinul si generozitatea ta uimitoare, esti un adevarat model pentru fotbalul modern”, a transmis clubul londonez.