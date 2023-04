Revenit după o accidentare care l-a făcut să rateze meciurile naționalei Norvegiei, dar și derby-ul Manchester City - Liverpool 4-1, Haaland a fost folosit din primul minut contra lui Southampton și a marcat două goluri, în minutele 45 și 68.

Primul a venit cu o lovitură de cap, după o centrare a lui De Bruyne, iar al doilea a fost o adevărată bijuterie, din foarfecă.

Haaland a jucat până în minutul 69, moment în care a fost înlocuit cu Julian Alvarez, care cinci minute mai târziu a transformat un penalty. Pentru Manchester City a mai înscris Jack Grealish (58), în timp ce reușita lui Southampton a fost semnată de Sekou Mara (72).

KDB ???? Grealish ???? Haaland ????

What a way to score your 30th goal in the league! pic.twitter.com/UIlYpj3UKC