Graham Potter e convins: „Nu au dreptate!” Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la Chelsea

Chelsea ocupă locul 10 în Premier League și a pierdut în ultima etapă cu Southampton acasă, pe Stamford Bridge, scor 0-1. Nu a dus-o nici în Champions League prea bine. Londonezii au fost înfrânți de Borussia Dortmund în optimi pe „Signal Iduna Park”, tot cu 0-1.

Antrenorul londonezilor, Graham Potter, a strâns o medie de 1.36 puncte pe meci la Chelsea de când a fost numit pe banca tehnică a echipei, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

Tehnicianul a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre situația în care se află formația pe care o dirijează și a evidențiat că încearcă din greu să o readucă pe cărarea potrivită.

„Sunt sigur că există oameni care cred că eu sunt problema. Nu cred că au dreptate, nu sunt arogant sau ceva să spun că opinia lor nu e în regulă. Eu sunt aici să ajut echipa, muncesc în perioada asta”, a spus Graham Potter, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

