Cel mai bun prim 11 al jucatorilor care pot fi luati GRATIS in 2020! Lovituri URIASE pe piata europeana! Ce staruri de la PSG, Chelsea sau City sunt pe lista 

Incertitudinea provocata de pandemia de Coronavirus s-a perpetuat in fotbalul din toata lumea si afecteaza nu doar desfasurarea competitiilor, ci si situatia contractuala a jucatorilor.

Cosmin Craciun

Se pot specula multe cu privire la transferuri sau prelungiri ale intelegerilor dar este imposibil de stiut ce se va intampla, mai ales ca nu exista nicio certitudine cu privire la momentul in care se va incheia sezonul actual. Este sigur, in schimb, ca multi fotbalisti vor fi pusi in situatia de a ramane fara loc de munca, pentru ca intelegerile lor expira in aceasta vara.

Fara indoiala, multi dintre acestia isi vor gasi angajamente noi cu usurinta si vor putea chiar sa ceara salarii sau prime de instalare consistente, avand in vedere ca echipele care ii vor nu sunt fortate sa achite si o suma de transfer. Iata ce prim 11 ar putea fi alcatuit doar din jucatori care raman fara contract in vara lui 2020:

Hart - Meunier, Vertonghen, Sarr, Kurzawa - Sahin, Kuzyaev - Willian, David Silva, Pedro - Cavani

Portar - Joe Hart (33 de ani) - ajuns la o varsta destul de inaintata, dar nicidecum una de speriat pentru un portar, Joe Hart pare ca nu si-a spus inca ultimul cuvant in fotbal. Fostul titular din poarta nationalei Angliei este legitimat, in prezent, la Burnley, dar nu reuseste sa prinda echipa si nu va ramane si din vara incolo la echipa lui Sean Dyche. O posibila destinatie pentru Hart este Derby County, echipa pentru care joaca Wayne Rooney. Daca in stagiunea precedenta de Championship, Derby a jucat finala play-off-ului pentru Premier League, pierduta in fata celor de la Aston Villa, Berbecii nu ridica niciun fel de pretentii acum. Antrenati de legendarul olandez Phillip Cocu, alb-negrii se afla la jumatatea clasamentului. Pare a fi mediul ideal pentru relansarea carierei lui Hart, care ar avea acces si la postul de titular.



Fundas dreapta - Thomas Meunier (28 de ani) - de trei ori campion al Frantei cu PSG si component al nationalei Belgiei, Meunier nu va fi pastrat de parizieni, care deja au inceput sa caute doi jucatori ce pot acoperi banda dreapta a apararii. Posibilele destinatii ale belgianului sunt Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur si Chelsea. Totusi, actualul jucator de la PSG ar prefera un transfer in Bundesliga. La Dortmund, el l-ar inlocui pe Achraf Hakimi, tanarul marocan despre care se crede ca se va intoarce la Real Madrid.



Fundas central - Jan Vertonghen (33 de ani) - experimentatul belgian a fost liderul apararii lui Tottenham in sezonul in care echipa londoneza a pierdut finala Champions League in fata celor de la Liverpool. Belgianul ramane fara contract in vara si, desi Spurs i-ar fi facut deja o oferta de prelungire, Vertonghen a declarat ca inca ia in calcul sa paraseasca clubul. Experienta si dorinta fundasului de a continua la nivel inalt il transforma intr-o tinta excelenta pentru orice echipa in cautarea unui adevarat stalp defensiv.



Fundas central - Malang Sarr (21 de ani) - Sarr este printre cei mai apreciati tineri din Ligue 1 si a fost dorit in trecut de Real Madrid, Barcelona, Arsenal si Chelsea. Totusi, tanarul francez a ramas la Nice si a jucat bine. Se pare ca a venit momentul ca el sa plece, iar posibilele destinatii sunt Napoli, Leipzing si Borussia Monchengladbach. Alaturi de Vertonghen, ar putea forma un excelent cuplu de fundasi centrali, imbinand experienta cu prospetimea si setea de succes.

Fundas stanga - Layvin Kurzawa (27 de ani) - PSG va trebui sa faca modificari importante in ambele flancuri ale apararii, pentru ca dupa Meunier, si Kurzawa va parasi clubul din capitala Frantei. Dorit de Arsenal si Chelsea internationalul francez s-a remarcat de-a lungul vremii prin capacitatea sa de a acoperi intreaga banda stanga si de a oferi un randament sporit si din punct de vedere ofensiv. Intr-un 11 ideal al “somerilor”, desi sansele sa ajunga sa aiba acest statut sunt minime, Kurzawa ar avea cu siguranta un loc asigurat in banda stanga a apararii.



Mijlocas central - Nuri Sahin (31 de ani) - fost finalist al Ligii Campionilor, castigator de Bundesliga si cu experiente la LIverpool, Real Madrid sau Borussia Dortmund, Sahin a jucat in ultimele doua sezoane pentru Werder Bremen. Experienta il recomanda si pe el pentru un post in primul 11 al jucatorilor liberi, iar cine va pune mana pe el poate face o afacere excelenta.

Mijlocas central - Daler Kuzyaev (27 de ani) - fara experienta in afara Rusiei, Kuzyaev este un jucator care a evoluat pentru nationala tarii lui Putin si care a jucat si in Champions League cu Zenit. Va ramane liber in vara si poate fi o solutie ieftina si tentanta pentru multe cluburi din vestul Europei.



Aripa dreapta - Willian (31 de ani) - brazilianul a fost unul dintre jucatorii care i-au lui Chelsea un sezon bun, cu o calificare din grupele Champions League si un meritat loc printre cele mai bune patru echipe din Premier League. De altfel, rolul rapidului mijlocas a fost foarte important, mai ales in conditiile in care Lampard a incercat sa impuna tot mai multi tineri in echipa de start a celor de pe Stamford Bridge. Willian a fost un punct de reper pe parcursul sezonului, dar nu i se va prelungi contractul. Se zvoneste ca de el se intereseaza Arsenal, Liverpool si Tottenham Hotspur. Interesant este faptul ca intre Willian si Spurs exista o animozitate nascuta chiar in urma cu 7 ani, atunci cand brazilianul era la un pas sa ajunga pe White Hart Lane, dar o oferta venita pe ultima suta de metri de la Chelsea l-a facut sa se razgandeasca. Incurajator pentru fanii lui Spurs este ca cel care l-a convins pe atunci sa vina la fosta campioana a Europei a fost Jose Mourinho, actualul manager al echipei lui Kane, Alli si Son.



Mijlocas de creatie - David Silva (34 de ani) - chiar daca a ajuns la o varsta destul de inaintata, Silva inca ofera assist-uri si goluri echipei lui Guardiola si aduce sclipire in jocul cetatenilor. Spaniolul pare tantat de o revenire la clubul care l-a format, Valencia, dar se zvoneste ca de el ar mai fi interesate Betis Sevilla, japonezii de la Vissel Kobe, pentru care joaca si Andres Iniesta, dar si echipa lui David Beckham, Inter Miami. Inca nu se stie unde va ajunge Silva, dar cu certitudine va oferi momente de magie in echipa somerilor.



Aripa stanga - Pedro Rodriguez (32 de ani) - pozitia sa preferata este cea de aripa dreapta, dar acel post este deja ocupat de colegul sau de la Chelsea, Willian. Totusi, Pedro are in palmares o Cupa Mondiala, trei trofee Champions League campionate castigate in Anglia si Spania, iar a-l lasa in afara primului 11 al somerilor ar fi o adevarata blasfemie. Spaniolul mai are de jucat ani buni si poate face cu brio la Betis Sevilla sau Roma, echipele despre care se spune ca il doresc.



Atacant - Edinson Cavani (33 de ani) - despre El Matador s-a zvonit ca va ajunge la Atletico Madrid, insa Simeone nu a reusit sa-l convinga sa semneze cu spaniolii. Din vara, uruguayanul ar putea ajunge la Manchester United, care pare echipa favorita sa il transfere. Nu ar fi de exclus nici variantele Newcastle United, clubul care ar putea fi preluat de familia regala din Arabia Saudita, Inter Miami sau, mai realist, Internazionale Milano, formatia antrenata de Antonio Conte. Cu siguranta, Cavani mai are multe de oferit fotbalului si cel mai probabil doreste o noua experienta la nivel inalt, asa ca ne putem astepta sa il vedem la o formatie cu teluri ambitioase.

Antrenor - Massimiliano Allegri (52 de ani) - chiar daca numele lui Mauricio Pochettino este pe buzele tuturor atunci cand vine vorba despre antrenorii fara contract, Allegri pare a fi o varianta excelenta pentru echipa jucatorilor care vor ramane liberi. Avand capacitatea de a utiliza foarte bine jucatorii experimentati, italianul n-a mai antrenat din vara lui 2019, de cand a plecat de la Juventus. Ar fi momentul unei reveniri al nivel inalt pentru el si cu siguranta ca va fi un manager cautat in vara acestui an.

Rezerve: Sinan Bolat (Antwerp), Nathaniel Clyne (Liverpool), Japhet Tanganga (Tottenham), Giacomo Bonaventura (Milan), Adam Lallana (Liverpool), Mario Gotze (Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Shane Long (Southampton)