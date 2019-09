VIDEO EMOTIONANT | Prezentul si viitorul Portugaliei, in confruntare directa! Reactia lui Joao Felix cand Ronaldo s-a apropiat de el

Confruntarea dintre Atletico si Juventus nu este o partida interesanta doar pentru spanioli si italieni. Si portughezii urmaresc atent meciul avand in vedere ca cei mai buni jucatori ai nationalei Portugaliei se afla fata in fata.

Cristiano Ronaldo, zeul in exercitiu al Portugaliei, se dueleaza cu Joao Felix, viitorul super star al fotbalului lusitan. Joao Felix a fost vadit emotionat in momentele dinaintea meciului atunci cand Cristiano Ronaldo a venit sa il salute.

Joao Felix a fost transferat in aceasta vara de Atletico Madrid de la Benfica pentru 126 de milioane de euro.

All eyes on these two tonight ????????????

Portugals Present Star with its Future Star ???????? Cristiano Ronaldo and Joao Felix#AtleticoJuve pic.twitter.com/J1G0VlwXQO