Gestul fara precedent al lui Sarri dupa DEZASTRUL cu Bournemouth! Ce a facut dupa cea mai mare UMILINTA din ultimii 23 de ani

Chelsea a pierdut doar pentru a doua oara in istoria Premier League la o diferenta de 4 goluri!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Fosta campioana a Angliei, Chelsea, trece printr-o perioada de cosmar! Invinsa in derby-ul cu Arsenal, Chelsea a fost umilita in partida de miercuri seara pe terenul celor de la Bournemouth, scor 4-0! Ultima si singura data cand Chelsea mai pierduse la 4 goluri diferenta in Premier League s-a intamplat in 1996, intr-o victorie a lui Liverpool cu 5-1.

Chelsea a cazut pe locul 5 in clasament si risca sa rateze din nou UEFA Champions League, mai ales in conditiile in care si Manchester United este aproape in clasament, la 2 puncte. Dupa umilinta cu Bournemouth, Sarri a luat o decizie surprinzatoare - le-a cerut celor din staff-ul sau sa iasa din vestiar si a ramas aproape o ora alaturi de jucatori!

Intrebat ce le-a spus jucatorilor in conferinta care a inceput la mult timp dupa terminarea partidei, Sarri a explicat: "In acel moment am vrut sa vorbesc doar cu ei, aveam nevoie sa inteleg. Este imposibil sa joci atat de diferit de la o repriza la alta. Nu am inteles si voi incerca sa vorbesc din nou cu ieri maine.



Este foarte dificil sa am vreo idee despre prestatie pentru ca am jucat bine in prima repriza. Apoi am primit gol la 2 minute dupa pauza si am incetat sa jucam. Apoi am incetat sa ne mai aparam si am avut probleme. Cred ca puteam sa revenim dupa primul gol, mai erau 43 de minute de jucat, insa nu cu o asemenea reactie. Este greu de inteles de ce am reactionat asa. Nu am vazut in acest meci vreun semn al muncii mele, asa ca sunt frustrat" a spus Sarri dupa partida.