Fosta echipă a lui Gabi Tamaș din Anglia și-a demis antrenorul! Pe cine au numit pe banca tehnică

Conducerea lui Watford și Rob Edwards au încheiat înțelegerea după 87 de zile petrecute de galez pe banca tehnică a echipei din Championship.

Watford FC has relieved Rob Edwards of his duties as Head Coach.

Echipa din Hertfordshire a terminat pe 19 în stagiunea trecută și a retrogradat din Premier League în eșalonul secund englez, Championship.

Potrivit Transfermarkt, Rob Edwards a obținut o medie de 1.27 puncte pe meci în cele 11 partide disputate în perioada de nici trei luni în care a activat la Watford.

Astfel, conducerea de pe Vicarage Road au adus extrem de rapid un înlocuitor pentru galez: croatul Slaven Bilic, născut la Split și care a mai antrenat în Anglia la West Bromwich și West Ham.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.