David Beckham, inclus in Hall of Fame-ul Premier League! "E o parte importanta din viata mea!" Reactia fostului fotbalist

David Beckham este noul membru al Hall of Fame din Premier League.

David Beckham, fostul star al cluburilor Manchester United si Real Madrid, a fost inclus in Panteonul gloriilor lansat luna trecuta de prima liga engleza de fotbal (Premier League Hall of Fame), a anuntat conducerea acestei organizatii, citata de EFE.

Beckham, care a cucerit sase titluri de campion al Angliei in tricoul lui United, se alatura astfel altor fosti jucatori din Premier League care au primit deja aceasta onoare: Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard si Steven Gerrard.

"Premier League a fost o parte cu adevarat importanta a carierei si a vietii mele, de aceea sunt incantat ca am fost recunoscut alaturi de aceste staruri alaturi de care am jucat, am fost in competitie si le-am admirat", a precizat Beckham intr-un comunicat difuzat de Premier League.

Fostul fotbalist a salutat totodata faptul ca includerea in Hall of Fame s-a facut in urma votului suporterilor.

"Am spus mereu, pe parcursul carierei mele de fotbalist si dupa aceea, ca am avut multa sansa cu fanii incredibili care m-au sustinut pana la final", a adaugat Beckham.

