ULUITOR! Un fost atacant din Premier League a fost condamnat pentru ca s-a masturbat in public in fata unei mame si a fiicei sale! Ce sentinta a primit

Un fost jucator din Premier League a fost prins in timp ce se masturba in public.

Fostul atacant din Premier League, Neil Shipperly, a primit un ordin comunitar de 12 luni dupa ce s-a masturbat in fata unei mame si a fiicei sale de 16 ani.

Shipperly are 45 de ani si a recunoscut ca si-a expus organele genitale in interiorul masinii sale in timp ce conducea.

Mama fetei s-a declarat "dezgustata" de gestul fotbalistului.

Fostul jucator al lui Chelsea si Crystal Palace a primit ordin sa completeze 20 de zile de reabilitare de catre Curtea Magistratelor Uxbridge.

Potrivit presei din Anglia, Shipperley ar fi trebuit sa solicite consiliere pentru probleme personale, inclusiv dupa decesul tatalui sau, acesta avand probleme cu jocuri de noroc si datorii.

Atacantul a strans 150 de prezente in Premier League si a jucat pentru Southampton, Chelsea, Crystal Palace si Nottingham Forrest.