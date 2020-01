FA-BU-LOS | Klopp a luat-o razna si vrea sa detoneze o adevarata bomba pe Anfield! Oferta de 125 de milioane de euro pentru un jucator de 20 de ani! Ar fi cel mai scump transfer din istoria clubului

Jurgen Klopp vrea sa aduca un super jucator sub comanda sa. Este vorba despre fotbalistul celor de la Bayer Leverkusen, Kai Havertz (20 de ani), care evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv. Potrivit Mundo Deportivo, Liverpool ofera 125 de milioane de euro pentru Havertz. Acesta a intrat si in atentia celor de la Barcelona, Bayern si Manchester United, insa Klopp vrea cu orice pret sa il aduca pe Anfield, iar coromaranii ofera un sac de bani.

Daca acest transfer s-ar realiza, ar fi cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool si al 5-lea cel mai scump transfer din istoria fotbalului dupa transferurile lui Neymar, Mbappe, Coutinho si Joao Felix si la egalitate cu transferul lui Ousmane Dembele la Barcelona, in 2017.

Stories in Europe suggesting we're frontrunners for Havertz - at that price though - just can't see it ???????? https://t.co/4NNhskMNYT