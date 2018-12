Esecul din derby a fost de ajuns! Englezii arunca BOMBA: se incheie o era la United! Anuntul facut imediat dupa "macelul" cu Liverpool

Manchester United a pierdut derby-ul cu Liverpool, scor 1-3, iar echipa condusa de Mourinho este pe locul 6 in Premier League.

"Diavolii" au avut o prima parte de sezon extrem de slaba, iar presa engleza sustine ca infrangerea cu Liverpool va detona marea "bomba" la United. Potrivit jurnalistilor englezi, familia Glazer incearca din rasputeri sa vanda clubul si spera sa reuseasca acest lucru pana la finalul anului sau, in cel mai rau caz, in prima perioada a anului viitor.

The Gurudian sustine ca in cei 13 ani de cand conduc Manchester United, patronii americani au investit nu mai putin de un miliard de lire sterline.

Mourinho, pe de alta parte, priveste detasat toata agitatia din jurul echipei. Tehnicianul portughez va primi 34 de milioane de euro daca fi demis acum. Daca echipa va rata calificarea in UEFA Champions League, iar Mourinho va fi demis, "The Special One" va primi doar 11 milioane de euro despagubiri.