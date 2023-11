Rafaela Pimenta a urmărit din tribune succesul echipei antrenată de Carlo Ancelotti, succes în urma căruia Real Madrid s-a calificat în optimile de finală din UEFA Champions League.

Prezența impresarei a stârnit numeroase comentarii despre o posibilă discuție legată de transferul lui Erling Haaland pe Santiago Bernabeu, mai ales dacă mutarea lui Kylian Mbappe nu se va concretiza.

Galacticii au fost interesați de atacantul norvegian încă din sezoanele trecute, însă fotbalistul a ales să semneze cu Manchester City, unde a stabilit deja numeroase recorduri și a câștigat trofee importante, inclusiv UEFA Champions League, încă din primul sezon.

"Nu, nu, nu", a fost răspunsul impresarei la ieșirea de pe stadion, atunci când a fost întrebată dacă a discutat despre un posibil transfer al lui Erling Haaland.

???? "He estado más veces aquí. ¿Hablar de HAALAND con FLORENTINO? NO, NO, NO, NO".

