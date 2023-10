Erling Haaland s-a uitat la El Clasico și l-a descris în trei cuvinte pe Jude Bellingham

Cele două cluburi s-au întâlnit în a 11-a etapă din primul eșalon al Spaniei. Meciul s-a desfășurat pe „Estadio Olimpico”, pentru că Nou Camp, arena catalanilor, se află în reconstrucție. Peste 50 de mii de suporteri au asistat din tribune la El Clasico.

Jude Bellingham, vedeta de la Real Madrid adusă în vară de galactici pentru 103 milioane de euro, a fost magistral în El Clasico. Englezul a realizat o „dublă” și a adus trei puncte importante pentru Real Madrid în lupta pentru titlu.

Erling Haaland, fotbalistul de la Manchester City, a postat un InstaStory pe rețelele social media în care a folosit doar trei cuvine să descrie evoluția magică a lui Jude Bellingham din El Clasico: "Incredibil acest tip", au fost cuvintele starului norvegian.

Even Erling Haaland can't believe what Jude Bellingham is doing on the pitch for Real Madrid.

Respect ???? pic.twitter.com/2iy2eLK76H