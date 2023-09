Gundogan a rupt tăcerea după ce s-a despărțit de Manchester City

Cotat la 20 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mijlocașul central mai are contract cu gruparea catalană până la finele sezonului 2024/25. FC Barcelona l-a adus gratis pe Ilkay Gundogan la echipă, de la Manchester City.

Internaționalul german a vorbit despre despărțirea sa de „cetățeni” și a remarcat faptul că Manchester City a așteptat prea mult timp până să înceapă cu adevărat negocierile pentru prelungirea contractului.

„City a așteptat relativ mult timp până când discuțiile s-au intensificat cu adevărat. Până la urmă, a fost finalul perfect. Nu ar fi putut veni într-un moment mai bun. A fost și visul meu din copilărie să joc pentru FC Barcelona”, a spus Gundogan pentru BILD, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

