"E un PSIHOPAT!" Tatal lui Terry a fost ARESTAT dupa ce s-a luat la bataie cu iubita lui si a dat-o afara din casa!

Ted Terry (65 de ani) e acuzat ca si-a lovit iubita si ca a dat-o afara din casa unde cei doi locuiesc.

Terry senior a fost arestat aseara, in jurul orei 11. Ted si-a petrecut noaptea la Politie, iar in aceasta dimineata a fost eliberat fara sa fie pus sub acuzare.

"E un psihopat! Alungati-l de langa mine" - a fost auzita iubita sa tipand pe strada inainte ca vecinii sa ceara interventia fortelor de ordine. Mai mult de 12 agenti au venit la fata locului, temandu-se ca scandalul sa nu devina confruntare fizica in toata regula.

Evelyn, iubita lui Ted Terry cu 23 de ani mai tanara, a fost taiata la un deget in urma altercatiei.

Cearta pare sa nu fi zdruncinat prea rau relatia dintre cei doi, care au fost surprinsi aseara facandu-si cumparaturile impreuna intr-un supermarket. Ted Terry a divortat de Sue, mama fostului capitan de la Chelsea, si a inceput o relatie cu Evelyn, care locuia la numai cateva case distanta. Certurile dintre Ted si Evelyn sunt ceva comun, povestesc vecinii. Ted a mai fost arestat pentru agresiune, trafic de cocaina si rasism.