Doliu la Arsenal! Omul care l-a adus pe Wenger a murit astazi! A condus in perioada de invincibilitate a clubului!

Este doliu in fotbalul din Anglia, dupa ce fostul presedinte al lui Arsenal a incetat din viata la varsta de 82 de ani. Peter Hill-Wood a fost la conducerea "tunarilor" mai bine de 30 de ani. S-a alaturat consiliului de administratie in 1962, devenind presedintele clubului 20 de ani mai tarziu, urmand pasii bunicului si tatalui.

Peter Hill-Wood este cel care l-a numit antrenor pe Arsene Wenger in 1996: "Este un om foarte curajos si a fost suficient de indraznet atunci sa ma numeasa pe mine antrenor principal", a tehnician francez.

In sezonul 2003-04 era conducatorul clubului, atunci cand Arsenal a reusit sa castige titlul in Premier League fara sa piarda vreun meci. In 2013 a fost nevoit sa cedeze toate actiunile din motive de sanatate, echipa londoneza fiind preluata de Stan Kroenke. Hill-Wood este considerat ultimul patron de club din Anglia care a decis sa conduca o echipa ca pe o institutie si nu ca pe o afacere.



"A fost placut sa produc acei bani, dar niciodata nu m-am implicat la Arsenal din acest motiv. M-am implicat pentru ca am ajuns sa iubesc acest club si asta este singura mea grija", declara la acel moment fostul finantator.

Mesajele curg pe retelele de socializare, acolo unde clubul, fanii sau jucatorii au transmis mesaje de adio pentru fostul presedinte.

