Jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Matheus Cunha, atacantul celor de la Atletico Madrid, va semna cu Wolves, iar trupa dirijată de Cholo Simeone va primi nu mai puțin de 50 milioane de euro.

Cunha va fi prezent la Wolves doar sub formă de împrumut pentru moment, iar la finalul perioadei, trupa din Premier League va fi nevoită să achite suma celor de la Atletico Madrid, a mai punctat Fabrizio Romano.

Matheus Cunha will complete medical tests today, first part of documents was signed during the night. ???????? #WWFC

It’s loan with obligation to buy — it will be 100% permanent deal, confirmed as reported yesterday.

Wolves will invest €50m for Cunha, fee confirmed too. pic.twitter.com/lCuF4ZF3gK