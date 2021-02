Cosmarul lui Mourinho, bucuria lui Tuchel! Tottenham pierde cu Chelsea si ajunge la a treia INFRANGERE consecutiva! Chelsea, fara gol primit de trei meciuri

Tottenham si Chelsea s-au intalnit in etapa cu numarul douazeci si doi din Premier League!

Echipa lui Jose Mourinho a bifat a treia infrangere consecutiva, dupa ce a pierdut, pe teren propriu, cu Chelsea, 0-1! Singurul gol al partidei a fost inscris de Jorginho, din penalty, in minutul 24! Dier l-a faultat pe Werner in careu, iar arbitrul a aratat punctul cu var fara sa stea pe ganduri.

Mourinho pierde astfel al doilea meci consecutiv pe teren propriu, iar echipa sa cade pana pe locul 8 in clasamentul Premier League, cu 33 de puncte in 21 de meciuri, si poate fi depasita de Aston Villa, care are un meci in minus.



De cealalta parte, echipa lui Thomas Tuchel a reusit al treilea meci consecutiv fara sa primeasca gol si a urcat pe locul 6 in clasament, cu 36 de puncte in 22 de meciuri, la egalitate cu Everton, care are insa doua meciuri in minus.