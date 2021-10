Continuă problemele pentru Mendy! Fotbalistul lui Manchester City a primit o nouă lovitură din partea instanței

Fotbalistul lui Manchester City este acuzat de viol și agresiune sexuală, însă nu și-a recunoscut faptele și încearcă să iasă din închisoare. Acesta a depus o a treia cerere de cauțiune, după ce primele două i-au fost respinse de instanță.

Fotbalistul de 27 de ani este încarcerat la HMP Altcourse, în Liverpool. Judecătorul Patrick Thompson a decis, după un proces de 50 de minute la care Mendy nu a fost prezent, să îi respingă cererea.

Continuă problemele pentru Mendy

Astfel, Mendy urmează să rămână închis până în ianuarie, când se va judeca cazul său. El este deja de șapte săptămâni în spatele gratiilor. Cu toate acestea, el nu și-a recunoscut niciodată vinovăția, informează DailyStar.

Procurorii britanici spun că acesta a atacat sexual trei femei, una dimtre ele fiind minoră. Acestea erau ademenite în casa lui din Chesire, unde erau abuzate sexual. Pe 26 august, acesta a fosr arestat, după ce a comis faptele în octombrie 2020, respectiv ianuarie și august 2021.

Manchester City l-a suspendat de asemenea pe Mendy, clubul spunând că, până la finalizarea cazului, ei nu pot lua sanțiun împotriva lui. Chiar și așa, în cazul în care va fi găsit vinovat și condamnat, cel mai probabil cariera lui de jucător profesionist se va sfârși.

Mendy e campion mondial

Cu 10 selecții în naționala Franței, Mendy este membru al echipei ce câștiga Cupa Mondială din 2018. El are în palmares, de asemenea, trei trofee ale Premier League. A ajuns la Manchester City în 2017, de la AS Monaco, iar de atunci a strâns 75 de meciuri pentru ”cetățeni”. A mai evoluat pentru Ol. Marseille (101 meciuri/3 goluri), Le Havre (64/0) și AS Monaco (39/1).