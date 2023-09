HJK Helsinki, formația care a eliminat-o pe Farul Constanța în turul al treilea preliminar al Conference League cu 3-2 (1-2/2-0), a început excelent partida împotriva grecilor. Finlandezii au deschis scorul în minutul 35 și au intrat la cabine cu avantaj (1-0).

Elevii lui Răzvan Lucescu au intrat montați în repriza secundă și au întors scorul în meciul de la Helsinki. În minutul 90+4 scorul era 3-1 pentru PAOK, iar golul marcat din penalty, în al nouălea minut de prelungire, al finlandezilor nu a mai contat.

La conferința de presă în urma meciului, tehnicianul român Răzvan Lucescu a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în repriza secundă și care a fost secretul pentru a întoarce soarta partidei:

”Trebuie să vedem jocul de la început până la sfârșit. Am început bine cu scopul de a domina. După golul primit, situația s-a schimbat, ne-a scăzut încrederea. Ei pun presiune pe noi, își cunosc bine domeniul. Nu sunt de acord că a fost cea mai proastă jumătate. Întotdeauna există un adversar. Nimeni nu este întâmplător în grupe.

La pauză le-am spus jucătorilor mei că nu trebuie să cădem la primul eșec. Ne-am întors cu hotărâre, cu agresivitate în pressing, am avut energie să furăm mingi, dar și să profităm de ele. În prima repriză am fost nehotărâți când am recuperam mingile, în timp ce în a doua am avut intensitate și determinare. Ne-am adaptat diferit la teren în repriza secundă, în ceea ce privește modul în care trebuie să mișcăm mingea, cum să distrugem apărarea adversă. În prima parte ne-am jucat cu mingi lungi. Nu aveam însă nicio speranță împotriva unei apărări care stătea foarte aproape de poartă.

În primele 30 de minute am făcut pressing, dar nu am valorificat. Următoarele 15 minute au fost complet diferite. Dar trebuie să ne gândim și la adversar. Au fost proaspete, au făcut față presiunii noastre. În a doua jumătate, performanța lor a scăzut, vin și greșelile. Aceasta este imaginea de ansamblu.

Este nevoie de timp pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem. Nu sunt pe deplin mulțumit, dar sunt mulțumit de rezultatul de astăzi într-un loc dificil” a transmis Răzvan Lucescu conform gazetta.gr

Antrenorul în vârstă de 54 de ani se află la a doua aventură pe banca grecilor. Răzvan Lucescu a preluat-o pe PAOK Salonic în vara lui 2017, alături de care a câștigat titlul și două cupe ale greciei în primii doi ani în țara elenă. După o aventură în Arabia Saudită (2019-2021), Lucescu Jr. s-a întors în Grecia și a semnat un contract valabil până în vara lui 2024.