Tânăra a fost supranumită „David Beckham din netball” după ce a impresionat cu prestațiile sale. Helen s-a transformat în „eroina” Angliei în 2018, la Commonwealth Games, când a înscris în ultima secundă a finalei cu Australia, aducând astfel prima medalie de aur din istoria englezilor la netball.

Anglia se luptă în această lună să își apere titlul, pe teren propriu, în premieră, jocurile fiind găzduite în Birmingham.

Jucătoarea s-a viralizat pe rețelele de socializare când a fost surprinsă în timpul meciului dansând și cântând pe piesa „About Damn Time”, interpretată de Lizzo.

@Helenhousby1 , @TeamEngland's Netball superstar busting some moves mid-game. ????



No one can resist the power of @lizzo's music. ????#CommonwealthGames | #B2022 pic.twitter.com/AeXdN0OesR