"Nu te îngrijora, vei deveni foarte important pentru noi". Starul lui City, dezvăluiri marcante despre influența lui Pep Guardiola

Într-un interviu acordat pentru Daily Telegraph, fundașul olandez a vorbit despre impactul pe care l-a avut tehnicianul iberic asupra carierei sale.

Nathan Ake avea doar 14 ani atunci când Pep Guardiola reușea performanțe incredibile cu FC Barcelona. "Când vezi echipe precum cea a Barcelonei care a câștigat atât de multe trofee ți se pare incredibil. Să fi capabil să faci asta și să fi capabil să spui că ai făcut asta... să reușești nu este ușor", a povestit fotbalistul, citat de Mundo Deportivo.

"Nu știu cum face asta. Te-ai gândi că se poate relaxa după toate trofeele pe care le-a câștigat, dar pur și simplu nu permite asta. Vrea mai mult și mai mult. Și imediat dacă se poate. Iar atunci când ai în față pe cineva cu această mentalitate, atunci echipa răspunde asemănător", a explicat olandezul.

"În acest sezon am avut meciuri în care, din exterior, totul a părut că a mers greșit și ne gândeam că ne va ucide. Dar a venit și ne-a spus: 'Ați jucat bine, poate ați fi putut să faceți câteva lucruri mai bine, dar ați făcut totul ok, nu ascultați ce se spune din afară'.

Sunt meciuri despre care lumea spune că sunt perfecte și pe care le câștigăm cu 3-0 sau ceva de genul ăsta, iar el ne critică pentru anumite aspecte", a dezvăluit Ake.

Cum i-a marcat cariera Pep Guardiola

Fundașul olandez a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada petrecută până acum la Manchester City, vorbind despre încercările prin care a trecut și cum l-a ajutat tehnicianul spaniol.

"Primul meu sezon la City nu a fost foarte bun. Venea după niște accidentări, a fost un sezon de uitat. În al doilea am început să înțeleg mai bine ce își dorește antrenorul de la mine și să mă simt mai bine. Am jucat mult mai relaxat, iar lucrurile au început să se lege. Apoi am devenit mai încrezător.

Când am venit, mă întrebam dacă este mulțumit de mine. Putea să spună că nu sunt ceea ce își dorește și să mă trimită în altă parte, dar a avut încredere. La finalul primului sezon, a venit și mi-a spus: 'Nu te îngrijora, ai avut acele accidentări, nu a fost așa cum ne-am dorit, dar poți evolua pe mai multe posturi, așa că vei deveni foarte important pentru noi'", a povestit jucătorul.