CAZ UIMITOR IN ANGLIA! Sky Sports L-A CONCEDIAT pe fostul jucator al lui Liverpool, dupa ce fanii l-au reclamat ca a intrat IN DIRECT sub influenta alcoolului

Din articol Nu este prima data cand este surprins beat

Un fost jucator al lui Liverpool a fost concediat din postura de moderator.

Jermaine Pennant (37 ani) era invitat permanent al matinalului de vineri de la Sky Sports, un celebru post de televiziune britanic, insa a fost concediat, iar reprezentantii Sky Sports au facut anuntul printr-un comunicat oferit in Daily Mail.

"Jermaine Pennant era unul dintre invitatii Sky Sports News pentru ziua de vineri, insa am decis sa punem capat intelegerii. Decizia a venit dupa ce intreaga echipa de productie a constatat ca Pennant nu se ridica la nivelul asteptarilor", au declarat reprezentantii Sky Sports, conform Daily Mail.

Concedierea a venit in urma reclamatiilor telespectatorilor conform carora fostul mijlocas al lui Liverpool ar fi aparut beat la ultima editie a emisiunii. Presa din Anglia scrie ca Pennant avea probleme de exprimare in emisiune, iar uneori vorbea fara sens. Ba chiar, au existat 15 minute in care fostul jucator nu a vorbit deloc, iar invitatii l-au ignorat.



Nu este prima data cand este surprins beat



Jermaine Pennant a fost prins baut in 3 dati in timp ce conducea. Acesta a avut permisul suspendat in 2004, apoi in 2005 a fost arestat 3 luni dupa ce a fost prins sub influenta alcoolului la volan.

Ultimul incident de acest gen a avut loc in 2012, cand Pennant a primit 8 saptamani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca s-a imbatat in club si s-a urcat la volan.