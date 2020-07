CARE TRIPLETA DE AUR? Pustii lui United, mai eficienti decat SUPERSTARURILE de titlu ale lui Jurgen Klopp

Mane, Salah si Firmino sunt perlele lui Liverpool, dar Manchester United a dat lovitura.

“Cormoranii” antrenati de Jurgen Klopp au reusit sa castige titlul in Premier League dupa 30 de ani de asteptare, iar atacul care a adus pe Anfield si cea de-a sasea Liga a Campionilor este unul adulat de fanii lui Liverpool.

Cu Salah, Firmino si Mane in prim-plan, Liverpool a dominat total actuala editie a Premier League si si-a impus punctul de vedere cu mult inainte de a-si adjudeca si matematic trofeul. Cei trei jucatori de atac au oferit nu mai putin de 52 de goluri in acest sezon, in toate competitiile. In mod surprinzator, insa, statistica demonstreaza ca atacul rivalilor de la Manchester United a fost mai eficient!

Formata din Mason Greenwood, Anthony Martial si Marcus Rashford, tripleta ofensiva a “diavolilor rosii” a inscris 55 de goluri in total si a fost si mai eficienta raportat la numarul de minute jucate. Daca superstarurile de la Liverpool au marcat un gol la fiecare 205 minute jucate, atacantii de pe Old Trafford au avut nevoie de doar 143 de minute, in medie.

Jucatorii lui United au avut avantajul de a juca in Europa League si de a da peste adversari mai facili, insa ei s-au descurcat bine si in Premier League cumuland 38 de goluri in campionat. Comparativ, tripleta lui Liverpool a inscris de 40 de ori in prima liga din Anglia.

Interesant este ca din punct de vedere al varstei, United sta mai bine. Trioul Rashford-Martial-Greenwood are media de varsta la 21 de ani, in vreme ce jucatorii lui Liverpool au cu totii cate 28 de ani. Asadar, pentru “diavoli”, se anunta un viitor interesant.