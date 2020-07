OFICIAL | Au trecut peste 11.000 de zile de la ultimul titlu! Cat mai are Liverpool de asteptat pana va ridica trofeul deasupra capului

Liverpool a aflat cand va primi trofeul din Premier League.

Desi au fost desemnati campioni pe 25 iunie si au sarbatorit intens, jucatorii lui Liverpool nu au ridicat inca deasupra capului trofeul.

Vineri, baietii pregatiti de Jurgen Klopp au aflat ca se vor bucura oficial de noul titlu pe 22 iulie, cand vor juca pe teren propriu contra celor de la Chelsea, in ultimul meci din acest sezon. Partida era initial programata pe 18 iulie, insa londonezii sunt angrenati in Cupa Angliei, unde vor intalni Manchester United, pe 19 iulie, in semifinale. Astfel, duelul cu Liverpool a fost amanat pana pe 22 iulie.

Jurgen Klopp i-a condus pe "cormorani" catre primul titlu dupa 30 de ani, echipa de pe Anfield reusind un sezon fantastic, in care a dominat total.