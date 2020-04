Aplicatie ANTICORONAVIRUS pe smartphone! Poti afla in timp real unde sunt cei infectati. Cum functioneaza

Se trece la nivelul urmator in lupta contra coronavirusului.

Rusii au dezvoltat o aplicatie care monitorizeaza in timp real miscarile persoanelor din Moscova diagnosticate cu COVID-19. Responsabilul de inteligenta artificiala al Moscovei spune ca serviciul va deveni functional astazi in capitala tarii. Germania planuieste sa lanseze un serviciu similar in scurt timp, la fel si Anglia. Conform BBC, planul pe termen lung este ca aplicatiile sa poata 'comunica intre ele', astfel incat sa permita furnizarea de date cu un spectru mai larg de interes.

Moscova a intrat in carantina de luni pentru o perioada nedeterminata.

Aplicatia de moonitorizare va fi disponibila in prima faza cetatenilor care au fost depistati pozitiv la testul de coronavirus, dar care nu au fost pastrati in spital pentru ca aveau o stare generala buna.

Aplicatia va monitoriza apelurile, locatia, camera, resursele de stocare, informatiile de retea si alte date din smartphone pentru ca autoritatile sa se asigure ca bolnavii nu-si parasesc locuintele.

Produsul va fi disponibil in Google Play si Apple Store. Eduard Lysenko, seful IT-ului in Moscova, a spus ca persoanele care nu au un smartphone si sunt confirmate cu infectia vor putea avea unul din partea autoritatilor, cu aplicatia deja instalata.

