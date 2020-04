Motivul pentru care mii de persoane mor pe capete in Spania din cauza COVID-19! Dezvaluiri ingrozitoare din iadul provocat de coronavirus: "In toata tara nu exista asa ceva, de aia mor oamenii!"

Situatia din ce in ce mai dramatica in Spania.

Spania a raportat astazi ca numarul bolnavilor cu coronavirus se ridica la 104.118 imbolnaviri si 9387 de decese. Selectionerul U19 al Spaniei, Santi Denia, a povestit situatia dramatica prin care a trecut tatal sau in lupta cu tragicul virus.

"Acest virus l-a luat pe tatal meu, asa cum a luat multi oameni. Regret atat de mult, m-am simtit neputincios in fata a tot ce s-a intamplat in jurul lui. Era bine, acasa, in Albacete. A fost foarte rapid. Sora mea a apucat sa-si ia la revedere pentru ca doctorul i-a spus in jurul pranzului ca starea s-a agravat. Eu am ajuns doua ore mai tarziu, l-am strigat 'Chapi', cum ii ziceam, dar nu mi-a raspuns.

Am incercat sa gasesc un ventilator in Albacete pentru tatal meu. Am crezut ca asa ii pot oferi o sansa. Am intrebat medicul, prieteni din Albacete, prieteni din Madrid, dar Spania e intr-o situatie complicata. Am incercat chiar sa-l duc la Madrid, dar doctorul s-a opus transferului. Nici acolo nu era o optiune pentru ca nicaieri nu sunt ventilatoare. Patru persoane au participat la innmormantare, toate cu masti. Nu am putut nici macar sa-mi imbratisez sora", a spus Santi Denia pentru presa din Spania.

