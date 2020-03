Barcelona si Real Madrid se LUPTA in vara pentru jucatorul lui Manchester City! Care este jucatorul pe care il vor granzii Europei

Doua dintre cele mai puternice cluburi din lume se lupta pentru semnatura aceluiasi jucator.

Leroy Sane era aproape transferat la Bayern Munchen, insa in ultimele ore totul a luat o turnura neasteptata. Dupa cum scrie cotidianul german Bild, atat Real Madrid, cat si Barcelona au intrat in cursa pentru jucatorul lui Manchester City, care va pleca sigur in aceasta vara.

Zinedine Zidane i-ar fi cerut deja presedintelui lui Real, Florentino Perez, sa faca un efort pentru a urmari situatia lui Sane, care are contract cu City pana in iunie 2021. Barcelona ar fi si ea interesata de jucatorul german, dupa ce Bayern s-ar fi retras din cursa, dupa cum scria Kicker recent.

Cu toate astea, directorul sportiv al campioanei Germaniei, Hasan Salihamidzic, s-a intalnit cu LIAN Sports, in Munchen, firma care il reprezinta pe Sane. Conform SPORT ES, nemtii i-ar fi propus un contract pe 5 ani, cu un salariu superior celui de acum.