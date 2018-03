Sumudica: "Asa gandeste Petrescu! De asta CFR nu e o echipa mare!" Noi ironii la adresa lui Dica: "Eu nu am avut norocul altora sa ma lafai cu transferuri de milioane de euro!"

Marius Sumudica i-a criticat pe antrenorii primelor doua echipe din Romania.

Marius Sumudica l-a luat la rost pe Dan Petrescu, deranjat de faptul ca antrenorul CFR-ului nu il apreciaza pe Alex Ionita, fostul sau elev de la Astra. Sumi i-a reprosat lui Petrescu faptul ca schimba prea des echipa.

"Asa gandeste Petrescu, fiecare face si schimba dupa strategia pe care o are. Eu nu o sa uit o vorba spusa de Copos, pentru ca si eu eram adeptul schimbarilor cand eram la Rapid. Schimbam foarte mult o data la trei zile. In momentul in care faceam asta, Copos mi-a spus un lucru: <<Ba, sa stii ca o echipa mare are o formula de start pe care o stie toata lumea. Si suporterii, si media, oricine, pe dinafara>>. Deci, cam asta e o echipa mare, abia atunci poti sa-i pui eticheta", a declarat Marius Sumudica.

Sumudica a trimis noi "sageti" si catre Dica.

"Eu nu am avut norocul altor antrenori care sunt pe la noi si care se lafaie cu fel si fel de transferuri de sute de mii sau poate chiar de milioane de euro. Mi-as dori si eu sa iau o echipa din asta si sa stau sa ma bat pe la campionat usor, dar n-am avut eu sansa asta niciodata. Eu am fost sincer cand am vorbit, chiar mi-as dori sa lucrez cu Gigi Becali, in ideea in care el este un om care investeste, care vrea performanta. E un tip critic, dar e normal, mai ales dupa ce pune la dispozitie toate conditiile. FCSB are un antrenor, eu am contract in Turcia si in anul urmator, nu se poate pune problema in acest moment sa revin in tara", a mai afirmat Sumudica.