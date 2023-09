Ansu Fati a dezvăluit ce își dorește să facă la Brighton: "Ar fi grozav"

Brighton se situează în acest moment pe locul șase în Premier League cu nouă puncte. După patru etape disputate în eșalon de top al Angliei, echipa pregătită de Roberto De Zerbi a înregistrat trei victorii și o înfrângere.

Ansu Fati nu a avut un ultimul sezon prea bun la FC Barcelona. Fără prea multe titularizări, winger-ul spaniol a fost trimis sub formă de împrumut pentru a căpăta mai multe minute de joc.

Recent, Ansu Fati a vorbit despre Brighton și a evidențiat faptul că își dorește să se lupte pentru un sezon bun la echipă și a precizat că dacă trupa se va califica în Champions League, atunci va fi grozav.

„Vreau să am un sezon grozav la Brighton. Să mă lupt pentru echipă și să încercă să ne calificăm în Europa la fel ca anul trecut. Dacă ne putem califica pentru Champions League ar fi grozav!”, a spus Ansu Fati, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

