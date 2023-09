Ansu Fati a dezvăluit ce a vorbit cu Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj și noul său antrenor

Spaniolul a fost trimis de catalani sub formă de împrumu la Brighton & Hove Albion, echipa din Premier League care e antrenată de fostul jucător de la CFR Cluj, Roberto De Zerbi.

Ansu Fati a dezvăluit ce discuții a purtat cu De Zerbi. Winger-ul a precizat că tehnicianul a fost principala persoană care l-a convins să semneze cu Brighton.

De asemenea, Ansu Fati a remarcat că Roberto De Zerbi are încredere deplină în el și că i-a spus că-l poate ajuta să evolueze și mai mult. Spaniolul a plecat de la Barca, fiindcă Xavi nu-i oferea minute de joc.

„Am vorbit cu De Zerbi. Mi-a spus că are încredere maximă în mine și ce crede despre mine. A fost un factor cheie. A fost principala persoană care m-a convins să vin aici cu ce a spus, cum mă vede ca jucător și cum pot evolua”, a spus Ansu Fati, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

