Președintele Federației Spaniole de Fotbal e implicat într-un mare scandal, după ce a sărutat-o pe Jenni Hermoso, jucătoarea care a cucerit titlul mondial alături de naționala iberică, în momentul decernării medaliilor, fără consimțâmântul ei. Rubiales a fost suspendat FIFA pentru gestul său și e investigat pentru agresiune sexuală.

Invitat în cadrul emisiunii lui Piers Morgan, Luis Rubiales a anunțat că și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Spaniole de Fotbal.

„Îmi iubesc fiicele, ele mă iubesc foarte mult, sunt foarte mândru de ele, îmi sunt apropiate. În legătură cu demisia mea, da, asta voi face. Nu îmi pot continua munca. Am vorbit cu tatăl meu, cu fetele mele, prieteni apropiați mi-au spus că trebuie să mă focusez pe demnitatea mea, să îmi continui viața pentru că altfel le fac rău persoanelor iubite și sportului pe care îl iubesc. Aceasta este situația acum și e cea mai inteligentă chestie pe care o pot face”, a declarat Rubiales.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv