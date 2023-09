Ansu Fati, așteptat înapoi la FC Barcelona: "Vrem să facă istorie aici"

Internaționalul spaniol a plecat de la FC Barcelona, după ce și-a pierdut locul de titular în primul „11”. Iar catalanii au decis să-l trimită sub formă de împrumut în Premier League, pentru a-i satisface nevoile jucătorului de a bifa mai multe minute în sezonul 2023/24.

Xavi Hernandez, antrenorul lui FC Barcelona, a vorbit despre despărțirea de Ansu Fati și a remarcat faptul că îl așteaptă înapoi pe spaniol la echipă și că vrea să facă istorie la campioana Spaniei, după ce va reveni în forma de odinioară.

„Vrem să revină și să facă istorie la Barcelona în viitor. Ansu face parte din moștenirea clubului, a vrut doar să joace și mi-a cerut să îi dau această șansă”, a spus Xavi Hernandez, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Xavi on Ansu Fati’s future: “We want him to return and make history at Barcelona in the future”. ????✨

