"Am ajuns sa ma antrenez in scara blocului!" Iadul provocat de coronavirus i-a lovit puternic si pe fotbalisti! Ce spune Romario Benzar despre situatia DRAMATICA din Italia

Ce spune Romario Benzar despre situatia din Italia.

Internationalul roman, Romario Benzar (28 de ani), a fost imprumutat de Lecce la Perugia si a explicat cat de critica este situatia in Italia din cauza pandemiei coronavirusului. Benzar considera ca nu se vor mai relua campionatele, acestea urmand sa fie inghetate.



"Sunt bine, in casa, dupa trei saptamani m-am saturat, dar nu am ce face, sper sa se remedieze lucrurile. Mi-e frica,dar ma rup putin de lume, incerc sa ma proteje cu masca si manusi la magazine, sper sa nu aiba probleme familia mea. Supermarketurile sunt dechise, poti merge pana la ora 18:00 sa iei ce ai nevoie. La unele ore, e aglomeratie mare. Nu sunt probleme sa nu gasim alimente. Vlad Dragomir e acasa, nu m-am vazut cu el de cand a inceput aceasta stare, dar vom trece peste. Nu e permis sa ne facem vizite. Daca ar veni la mine, si eu si Vlad am avea probleme. Nu stiu exact ce riscam, dar asa se recomanda sa nu ne vedem.

Nu mai pot fara fotbal. Deja am inceput sa fac antrenamente pe scara blocului, in jurul blocului, e greu fara sa te antrenezi. Avem un program pentru exercitii in apartament, dar ce poti face? Mi-e greu sa cred ca fotbalul va mai incepe. Cred ca se vor ingheta campionatele, pentru ca situatia e din ce in ce mai grava. In Italia nu s-a stins varful, iar in Romania abia a inceput. Pana pe 3 aprilie, acum s-a prelungit pana pe 15 aprilie reluarea Serie B. E mai bine sa stau aici. Familia mea din Romania e bine, am noroc ca stau la tara si suntem mai feriti, iar fratele meu e la Timisoara. Le-am spus sa fie atenti, sa nu primeasca vizite, pentru ca asa se transmite aceasta boala", a declarat Romario Benzar, la Telekomsport.