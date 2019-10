"Ai gresit piciorul, baiatul meu!" :)) Origi a cazut tinandu-se de piciorul gresit, dupa faultul lui Lindelof

Liverpool s-a impiedicat pentru prima data in acest sezon de Premier League, in cea de-a noua etapa, impotriva celor de la Manchester United. Elevii lui Klopp au reusit sa obtina un rezultat de egalitate, dupa ce au fost condusi cu 1-0 pana aproape de finalul meciului.

Marcus Rashford a deschis scorul in minutul 36 dupa o faza controversata, pe care Klopp a comentat-o la finalul meciului, plangandu-se de decizia arbitrului de a nu anula golul. In momentul in care United a plecat pe contra-atac, Lindelof l-ar fi faultat pe Origi, insa arbitrul nu a oprit actiunea si nici nu a anulat golul, dupa ce a consultat VAR-ul.

Fanii lui Manchester au sustinut ca Divock Origi a exagerat contactul si ar fi putut sa obtina ceva in favoarea lui. Pe Twitter circula imagini cu faza faultului, in care Origi este lovit la piciorul stang, iar in cadere, atacantul lui Liverpool se tine de piciorul drept.

What a player that Origi is. He’s so ambidextrous with both feet, that when he gets fouled on one leg, he feels pain in the other. pic.twitter.com/JCdYjxmxGH