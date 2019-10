Klopp, tuna si fulgera! Antrenorul lui Liverpool, pachet de nervi dupa meciul cu United: "Am o problema cu VAR-ul"

Jurgen Klopp a criticat deciziile VAR luate in meciul Manchester United - Liverpool.

Liverpool a remizat in deplasare pe Old Trafford, scor final 1-1, iar Jurgen Klopp nu este multumit de deciziile arbitrului. Klopp acuza un fault al lui Lindelof la Origi, la golul marcat de Rashford. Arbitrul Martin Atkinson nu a fluierat faultul, lasand-o pe United sa atace, iar in urma VAR-ului, nu si-a schimbat decizia.

"Pentru mine a fost un fault clar. Problema la VAR este ca arbitrul lasa actiunea sa curga, la golul lui United, pentru ca se gandea ca va fi corectat de VAR, apoi VAR nu a schimbat decizia. Nu are sens. Pentru mine, faultul este clar. Cand arbitrul a mers sa vada filmarea, eram sigur ca va anula golul lui Rashford.

Mi se pare perfect la ofsaid-uri, la actiunile cu mainile, insa sunt momente in care arbitrul nu fluiera o actiune, crezand ca se ocupa VAR de asta, apoi se termina actiunea si VAR nu schimba decizia deoarece infractiunea nu este suficient de grava incat sa modifice deciziile arbitrului. Cu asta am o problema", a declarat Klopp la conferinta de presa de dupa meci.

Antrenorul lui United nu este de acord cu Klopp, sustinand ca nu a fost fault: "Actiunea cu Lindelof nu a fost fault, a jucat mingea, in fotbal exista contacte".