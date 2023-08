Acord de principiu pentru transferul lui Harry Maguire! Anunțul făcut de englezi 

Fundașul central a rămas fără banderola de căpitan al lui Manchester United, iar plecarea pare a fi iminentă. Mai mult, „diavolii roșii” au ajuns la un acord de principiu cu o grupare din Premier League, care insistă de o perioadă pentru transferul său.

Jurnalistul Fabrizio Romano informează că West Ham și Manchester United au ajuns la un acord de principiu pentru transferul fundașului central, citând Sky Sport. Suma transferului ar ajunge la aproximativ 34 de milioane de euro, însă trebuie puse la punct detaliile de transfer, dar și termenii fotbalistului.

West Ham have reached an agreement in principle with Manchester United for Harry Maguire on £30m fee ????⚒️

The verbal agreement is subject to final, key points on deal structure still under discussion but fee now agreed, as per Sky.

