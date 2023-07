Bruno Fernandes a dezvăluit ce i-a spus Harry Maguire, după ce l-a deposedat de banderola de căpitan

În consecință, Harry Maguire i-a predat banderola de căpitan lui Bruno Fernandes. Fundașul central englez a fost titularizat doar de opt ori sezonul trecut, cu Erik ten Hag la cârma echipei.

Bruno Fernandes a povestit momentul în care a vorbit cu Harry Maguire despre banderola de căpitan. Mijlocașul portughez a remarcat că e un moment greu pentru stoperul englez și că, totuși, e fericit pentru reușita lusitanului.

„Harry m-a felicitat pentru banderola de căpittan și a spus că e foarte fericit pentru mine. Înțeleg poziția sa și că nu e în cel mai bun moment. Trebuie să fie greu pentru el, dar a avut un moment grozav cu mine”, a spus Bruno Fernandes, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Bruno Fernandes on Maguire moment: “Harry congratulated me on new captain election and he said he is really happy for me”. ????????????

“I understand his position is not the best at the moment. It has to be difficult for him but he had a great moment with me”. pic.twitter.com/etfyWgxUTR