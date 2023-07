Manchester United a primit o ofertă pentru Harry Maguire și s-a decis imediat!

Fundașul englez nu intră în planurile lui Erik ten Hag pentru noul sezon și ar putea pleca la o altă echipă. În plus, Maguire a fost înștiințat că nu va mai fi nici căpitanul echipei.

Maguire nu duce lipsă de oferte și a fost dorit de cei de la West Ham. Londonezii au vrut să-l transfere pentru 20 de milioane de lire sterline, dar oferta a fost refuzată de oficialii de pe ”Old Trafford”, potrivit jurnalistului David Ornstein.

Este de așteptat ca West Ham să revină cu o ofertă mai bună pentru transferul internaționalului britanic.

???? EXCL: Manchester United reject £20m offer from West Ham to sign Harry Maguire permanently. David Moyes keen on England centre-back but unlikely #WHUFC will push again amid feeling 30yo wants to fight for #MUFC place + salary also an issue @TheAthleticFC https://t.co/M8zeee4AmI