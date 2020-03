Lovitura pentru Romania! Coronavirusul se pune in calea organizarii unui Campionat Mondial! Anuntul facut de Federatie

Coronavirusul a dus la amanarea unui eveniment important in tara nostra.

Romania urma sa gazduiasca Campionatele Mondiale de haltere pentru juniori U20, insa competitia a fost anulata din cauza epidemiei de coronavirus. Anuntul a fost facut de Federatia Romana de Haltere printr-un comunicat de presa:

"Campionatele Mondiale de Juniori - Competitie criteriu de calificare olimpica GOLD Tokyo 2020, care urmau a se desfasura la Bucuresti, in perioada 14-21 martie, au fost anulate. Decizia apartine Comitetului Executiv al Federatiei Internationale de Haltere IWF si a fost luata in contextul mondial al raspandirii infectiei cu 'Coronavirus' sau 'COVID - 19', tinand cont si de recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii WHO.

Competitia si intalnirile oficiale vor fi reprogramate curand, decizia urmand a fi luata in urmatoarea sedinte a Comitetului Executiv IWF", se arata in comunicat.

In luna martie, in Romania erau asteptati sportivi din peste 80 de tari pentru a participa la competitie.