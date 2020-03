ULTIMA ORA! Inca o competitie ANULATA din cauza CORONAVIRUSULUI! Marele Premiu al Qatarului din MotoGP nu va mai avea loc

Coronavirusul continua sa afecteze lumea sportului. Dupa anularea Marele Premiu al Chinei din Formula 1 si Formula E, a venit randul Clasei Regine de la Moto sa aiba de suferit. Marele Premiu al Qatarului urma sa deschida sezonul si trebuia sa aiba loc la sfarsitul acestei saptamani.

Intr-un comunicat intern emis catre echipe s-a informat asupra faptului ca motivul anularii este "restrictionarea calatoriilor existente care afecteaza locuitorii Italiei, printre alte tari. FIM, IRTA si Dorna regreta sa anunte anularea tuturor sesiunilor de antrenamente de la categoria MotoGP de la Marele Premiu al Qatarului, inclusiv cursa".





Conform Mundo Deportivo, toti pasagerii care ajung la Doha, din aceasta duminica, cu zboruri directe din Italia, sau care sa fi fost in Italia in ultimele doua saptamani, vor fi bagati in carantina timp de 14 zile.

"Italia joaca un rol vital in Campionat si la categoria MotoGP, atat pe pista cat si in afara ei, asadar, s-a luat decizia de a anula etapa", au scris oficialii Moto.

Anularea circuitului nu este valabila pentru clasele inferioare, astfel ca Moto2 si Moto3 se va desfasura in cotntinuare.



"Echipele si pilotii de la categoriile Moto2 si Moto3 erau deja in Qatar pentru probele de la inceputul sapamanii, astfel ca totul se va desfasura conform programului".

Unfortunately, due to travel restrictions, the #MotoGP class is cancelled for the #QatarGP ????#Moto2 and #Moto3 will go ahead

Full details available in the article below ⬇️https://t.co/tJbctGiP2z