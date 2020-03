"Nu s-a mai intamplat asta niciodata!" Cercetatorilor nu le-a venit sa creada cand au vazut imaginile din satelit! Ce efecte neasteptate are coronavirusul! FOTO

Ce efecte ale coronavirusului au descoperit cercetatorii.

Imaginile privite din satelit de catre niste cercetatori din China, aratat o scadere destul de mare a nivelului de poluare in China, ceea ce se intampla din cauza incetinirii economice determinate de coronavirus, spun cei de la BBC. Pe imagini, cercetatorii au vazut ca nivelul de dioxid de azot din acest an a scazut fata de anul trecut. Cei de la Agentia spatiala au spus ca scaderea nivelului de poluare coincide cu restrictia impusa de activitatile de transport si fabrici, milioane de oameni fiind in carantina.

"Este pentru prima data cand am vazut o cadere atat de dramatica, pe o zona atat de larga, pentru un eveniment specific", a declarat Fei Liu, un cercetator al calitatii aerului la Centrul de zbor spatial Goddard.

