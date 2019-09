Charles Leclerc, a doua victorie consecutiva la Formula 1! Ferrari cucereste Monza dupa 9 ani

Charles Leclerc a adus a doua victorie consecutiva pentru Ferrari in acest sezon de Formula 1

Dupa ce s-a impus in Marele Premiu al Belgiei, luandu-le fata campionului mondial en-titre, Lewis Hamilton si lui Valtteri Bottas, Charles Leclerc a cucerit Italia, animand marea rosie de oameni care au venit sa sustina echipa Ferrari, care se afla la prima victorie acasa din 2010.

Leclerc a plecat din pole-position si a profitat de acest avantaj, cu toate ca Hamilton si Bottas au pus presiune pe el pe parcusul intregii curse, monegascul in varsta de 21 de ani a rezistat si s-a impus eroic in fata celor doi, care la final au mers sa il felicite pentru victorie.

"Sunt extenuat. Am facut tot ce am putut sa ajung la el. Cred ca e cel mai bun lucru pe care l-am putut face astazi. Am incercat sa facem tot ce am putut", a spus Valtteri Bottas dupa cursa.

"Felicitari celor de la Ferrari si lui Charles, au facut o treaba extraordinara. A fost multa presiune din partea mea si a lui Valtteri", a spus si Hamilton la finalul cursei.

Emotionat de victorie, Leclerc a vorbt in italiana pentru multimea de oameni care l-a aclamat: "Ce cursa! Sunt foarte fericit de victorie!".

Urmatoarea etapa de Formula 1 se desfasoara in perioada 20-22 Septembrie in Singapore.