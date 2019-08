Fiul lui Michael Schumacher a obtinut PRIMA victorie in Formula 2! Visul Formula 1, tot mai aproape! 

Mick Schumacher concureaza in Formula 2 si tocmai a obtinut prima victorie!

Michael Schumacher e tot mai aproape de a avea un urmas in Formula 1. Mick Schumacher concureaza in acest sezon in Formula 2 pentru echipa italiana Prema si s-a impus in marele premiu de Formula 2 din Ungaria. Mick l-a invins pe japonezul Nobuharu Matsushita pe circuitul unde tatal sau s-a impus de patru ori in cariera.

"Am un sentiment grozav sa castig prima cursa de Formula 2. Trebuie sa muncesc mult. Nu stiu daca voi ajunge in Formula 1 in urmatorul an sau in 2-3 ani de acum incolo. Eu dau totul, incerc sa invat cat mai mult posibil ca atunci cand voi face pasul sa fiu pregatit", a spus Mick.

Corinna Schumacher, sotia lui Michael, dar si Sabien Kehn, purtatoarea de cuvant a familiei germane, au asistat la victoria lui Mick din Ungaria.

Mick Schumacher este si pilot in academia lui Ferrari, iar saptamana trecuta in Germania a condus ultimul monopost cuu care tatal sau a devenit campion mondial, in 2004.