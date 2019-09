FORMULA 1: Charles Leclerc, in pole position la Marele Premiu de la Monza. Cum arata grila de start

Ferrari obtine un nou pole position prin francezul Charles Leclerc.

Charles Leclerc (Ferrari) va lua startul din pole position in Marele Premiu al Italiei de Formula 1 de la Monza, dupa ce sambata a fost cel mai rapid in sesiunea de calificari oficiale.

Leclerc a obtinut al doilea sau pole position consecutiv, dupa cel din Belgia, in urma cu o saptamana, si al patrulea din acest an, cu timpul de 1min19sec307/1000. Ultimele minute ale sesiunii de calificare Q3 a fost marcata de o strategie bizara a pilotilor care au plecat in bloc pentru un ultim tur de circuit, dupa o intrerupere cauzata de un steag rosu, dar s-au sicanat pe pista si doar Carlos Sainz (McLaren) a reusit sa faca un tur cronometrat.

Prima linie a grilei de start va fi completata de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), in timp ce linia a doua este ocupata de finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) si germanul Sebastian Vettel.

In clasamentul pilotilor, Lewis Hamilton are un avans de 65 puncte fata de coechipierul sau Valtteri Bottas.

Grila de start Marele Premiu de Formula 1 de la Monza

Iata timpii inregistrati in sesiunea de calificare de sambata in Marele Premiu al Italiei de la Monza, de la finalul celor trei faze de calificare:

1. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:19.307

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:19.346

3. Valtteri Botas (Finlanda/Mercedes) 1:19.354

4. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:19.457

5. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:19.839

6. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1:20.049

7. Carlos Sainz Jr. (Spania/McLaren-Renault) 1:20.455

8. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) fara timp

9. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) fara timp

10. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo-Ferrari) fara timp

11. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari)1:20.517

12. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:20.615

13. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:20.630

14. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:21.068

15. Pierre Gasly (Franta/Toro Rosso-Honda) 1:21.125

16. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) 1:20.784

17. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) 1:21.291

18. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1:21.800

19. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) 1:22.356

20. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) fara timp