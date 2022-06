Întâlnirea dintre Seattle Mariners şi Los Angeles Angels a fost întreruptă timp de 17 minute în urma unei încăierări generale în a doua repriză a acestui meci, din cadrul Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB), scrie site-ul rtbf.be.

Bătaia a început după ce un jucător al echipei gazdă s-a năpustit spre banca tehnică a celor de la Los Angeles, considerând că această echipă joacă agresiv în mod deliberat.

Au fost excluse opt persoane după un schimb de lovituri: antrenorul lui Seattle, Scott Servais, antrenorul interimar al lui Los Angeles, Phil Nevin, şi şase jucători.

"Nu ar fi trebuit să se întâmple aşa ceva. Tensiunea însă şi-a spus cuvântul, emoţiile au erupt, totul a scăpat de sub control'', a declarat, la final, Servais la ESPN.

Partida s-a încheiat cu victoria celor din Los Angeles.

Jesse Winker was hit by a pitch and a never-ending BRAWL broke out between the Mariners and the Angels pic.twitter.com/1MgFd55vhn