Steve Cohen, nemilosul miliardar care a serbit drept model pentru personajul Bobby Axelrod, jucat de actorul Damian Lewis în serialul TV "Billions", are planuri mari pentru noua arenă a echipei de baseball New York Mets.

Proiectul are nevoie de sprijnul guvernatorului New York-ului

Acesta vrea să modernizeze celebra arenă de baseball Citi Field, iar noul complex ar urma să coste 8 miliarde de dolari și să cuprindă hoteluri, cazinouri, o sală pentru concerte, spații verzi, restaurante, mazaine și o arenă sportivă. Stadionul din zona Flushing Meadows - Corona Park, cartierul newyorkez Queens, a fost construit în 1964, când a înlocuit mai vechea arenă Shea Stadium, a fost modernizat de mai multe ori și are o capacitate de 45.000 de locuri.

Cum zona este clasificată ca parc, Cohen are nevoie de o derogare din partea guvernatorului Kathy Hochul, dar a obținut deja sprijinul consilierilor locali și a conducerii Queens Borough și Queens Chamber of Commerce. În imediata apropiere se găsește complexul sportiv de tenis Flushing Corona Park - US Open Tennis Center și ar urma să se ridice în curând stadionul echipei de fotbal New York City FC.

"E timpul ca cel mai important oraș al lumii să le dea sportului și divertismentului ceea ce merită. Când am cumpărat această echipă, fanii și comunitatea mi-au cerut să facem mai mult. Metropolitan Park va îndeplini promisiunea că vom construi un spațiu unde oamenii vor veni să se distreze și de care vor fi mândri", a declarat Cohen la inaugurarea proiectului.

Mets, de două ori câștigătoare a World Series

New York Mets este una dintre cele mai iubite echipe sportive din SUA, deși a câștigat World Series de doar două ori (1969, 1986). De cealaltă parte, Steven Cohen (67 de ani) este cunoscut ca un afacerist abil, dar lipsit de etică, el primind una dintre cele mai mari amenzi din istoria SUA, 1.8 miliarde de dolari, în 2013, după ce compania sa, SAC Capital Advisors, a recunoscut acuzațiile de folosire ilicită a informațiilor privilegiate. El are o colecție de artă cotată la peste 1 miliard de dolari și coordonează mai multe fundații caritabile, la bugetul cărora a contribuit cu peste 700 de milioane de dolari.

Foto - Getty Images