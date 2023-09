Presa americană scrie că Taylor Swift s-ar afla într-o relație cu Travis Kelce, jucător de fotbal american la Kansas City Chiefs. Deși nu au recunoscut încă oficial relația, apropiații lor au dezvăluit că cei doi s-au cunoscut și petrec din ce în ce mai mult timp împreună, după ce sportivul a dat un interviu în care se arăta dezamăgit că nu a putut să o întâlnească față în față, când turneul ei "Eras Tour" s-a oprit în Kansas City.

Taylor Swift este cea mai ascultată artistă în acest moment

Taylor Swift (33 de ani) este născută în West Reading (Pennsylvania), a devenit cântăreață profesionistă la vârsta de 14 ani și este considerată una dintre cele mai influente cântărețe și compozitoare ale secolul XXI. A vândut peste 200 de milioane de albume, este cea mai ascultată solistă pe Spotify și singura care a avut cinci albume vândute în peste 1 milion de copii în prima săptămână de la lansare.

În ciuda vârstei, a fost deja inclusă pe listele Rolling Stone's 100 Greatest Songwriters of All Time, Billboard's Greatest of All Time Artists, Time 100 și Forbes Celebrity 100. A câștigat numeroase premii Grammy (12), American Music Awards (40), Billboard Music Awards (29), MTV Video Music Awards (23), IFPI Global Recording Artist of the Year (3) și Guinness World Records (101 recorduri).

A fost desemnată cu titluri precum "Artist of the Decade" și "Woman of the Decade" și este cunoscută ca o activistă pentru drepturile artiștilor și ale femeilor. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se află "Style", "You Need To Calm Down", "Wildest Dreams", "Cardigan", "Lover", "Look What You Made Me Do", "Anti-Hero", "Shake It Off", "Blank Space" sau "I Don't Wanna Live Forever".

Are o avere estimată la 740 de milioane de euro (Forbes, junie 2023) și a avut relații cu Joe Jonas (muzician), Lucas Till (actor), Taylor Lautner (actor), Cory Monteith (actor, muzician), John Mayer (muzician), Jake Gyllenhaal (actor), Conor Kennedy (activist), Harry Styles (muzician), Calvin Harris (DJ), Tom Hiddleston (actor), Joe Alwyn (actor) și Matty Healy (muzician).

Travis Kelce este dublu campion în NFL

Travis Kelce (33 de ani / 196 cm, 113kg) este născut în Westlake (Ohio) și a evoluat în NFL doar pentru Kansas City Chiefs (2013-prezent). El joacă pe poziția de tight end, este de două ori câștigător al Super Bowl (2019, 2022) și a fost inclus de patru ori în First-team All-Pro (2016, 2018, 2020, 2022) și în NFL 2010's All-Decade Team.

Este fratele mai mic al lui Jason Kelce (Philadelphia Eagles) și a mai avut o relație mediatizată de cinci ani cu Kayla Nicole, social media influencer din SUA. În aprilie 2016, a fost protagonistul reality show-ului "Catching Kelce" și a ales să înceapă o relație cu Maya Benberry, una dintre concurente, care s-a încheiat în ianuarie 2017.

