(P) Se revanșează PSG și Real Madrid? Ce șanse sunt să vedem o finală germană în Champions League?

Atenția din această săptămână se îndreaptă spre semifinalele Champions League. Confruntările retur vor avea loc marți și miercuri, iar partidele dintre PSG și Borussia Dortmund, respectiv Real Madrid și Bayern München sunt de neratat.

Meciurile din prima manșă le oferă șanse bune echipelor din Germania să ajungă în marea finală de pe stadionul Wembley. Însă vor reuși să reziste oare pe Parc des Princes și Santiago Bernabeu? Partidele retur vor avea loc în această săptămână și ne vor captiva atenția.

Programul semifinalelor Champions League este următorul:

• Marți, de la ora 22:00: PSG - Borussia Dortmund (0-1 în tur)

• Miercuri, de la ora 22:00: Real Madrid - Bayern München (2-2 în tur)

Până acum am putut vedea 8 finale de Champions League între două echipe din aceeași țară. Ultima dată în 2021, când Manchester City a pierdut cu Chelsea. Dar și două grupări din Germania au ajuns în ultimul act. S-a întâmplat în 2013, când Bayern München a învins-o tocmai pe Borussia Dortmund pe stadionul Wembley.

Cât de probabil este ca scenariul să se repete? Din perspectiva bookmakerilor, pare un scenariu care ar fi mai degrabă o surpriză. La casa de pariuri online Unibet, PSG și Real pornesc cu prima șansă la calificare. Dar pentru a răspunde la întrebare, cota pentru calificarea lui Dortmund și a lui Bayern este 5.70.

PSG - Borussia Dortmund

Partida tur ne-a oferit o surpriză. Asta deoarece gazdele au câștigat cu 1-0 și pornesc cu o șansă bună pentru calificarea în finală. Însă returul de la Paris se anunță dificil pentru Borussia Dortmund, în pofida avantajului la limită pe care l-a luat. Cu siguranță francezii se vor arunca în atac, iar Dortmund ar putea profita de spațiile libere din defensivă. E de precizat și că PSG a primit gol în Champions League de fiecare dată în ultimele patru partide.

Totuși, PSG pornește ca favorită în fața lui Dortmund. Nu doar că are un lot clar mai bun și sprijinul fanilor, dar a și câștigat ultimele două meciuri de acasă contra Borussiei, de fiecare dată cu 2-0. Trupa lui Luis Enrique este determinată să ajungă în a doua finală de Champions League din istorie, după ce pe care a pierdut-o în 2020 contra lui Bayern München. Și Dortmund are tot o finală în palmares, pierdută tot contra lui Bayern München.

Așadar, ce cred bookmakerii despre această partidă? Privind cotele de la Unibet, vedem clar că PSG este favorită și are 1.65 la calificare. Dortmund, în schimb, are 2.15. Pentru victorie în timpul regulamentar, PSG are 1.49, Dortmund are 6.40, iar egalul are 4.70.

Real Madrid - Bayern München

Partida tur dintre aceste echipe a fost la cel mai înalt nivel și s-a terminat 2-2, cu un Vinicius care a strălucit. Real Madrid are astfel un ușor avantaj în fața nemților, care devine în teorie și mai mare dacă ne uităm pe statistica dintre cele două cluburi.

Madrilenii sunt o forță pe teren propriu, iar contra lui Bayern au 9 victorii, 2 remize și 2 eșecuri. În plus, contra echipelor din Germania au pierdut doar de 3 ori acasă în 38 de partide.

Văzând aceste detalii, putem înțelege mai bine de ce Unibet îi dă o cotă mică la calificare lui Real. Doar 1.45 are Real Madrid, iar Bayern are 2.65. Pentru un succes în timpul regulamentar, Real are 1.94, egalul are 3.75, iar victoria nemților are 3.85.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment și sunt preluate din oferta Unibet. Aici, utilizatorii își pot încerca din nou norocul la Predictorul Champions League, la care pot câștiga 125.000 RON Cash complet gratuit - răspunzând corect la toate întrebările selectate.

Într-o altă campanie, utilizatorii care optează pentru promoție pot ajunge la EURO 2024. Fiecare 100 RON depuși le oferă o șansă de câștig la extragerile săptămânale în care se oferă 2 bilete la meciurile României de la EURO 2024 + 5.000 RON pentru transport și cazare, alături de alte 199 de premii tari.

